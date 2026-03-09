春ファッションに差をつけるなら、やっぱり “カーキ” が気分。ほんのり辛口で、でもどこか軽やかな抜け感も与えてくれる絶妙カラー。今回ftn編集部が目をつけたのは、【niko and ...（ニコアンド）】から登場したパラコード付きワンピース。ラクなのにきれいにきまる、しかもワンピにもスカートにもなる優れものなんです。実際に着回しているスタッフ・ゆかさんのコーデとともに、その魅力