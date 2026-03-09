大友康平の70歳記念全国ツアー＜HOUND DOG LIVE 2026「ROLLING 70 “ROCK’N’ROLL GOES ON”」＞が3月7日および8日の2日間、東京・日本青年館にて幕を開けた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。“ロックンロールは続いていく”という力強いサブタイトルが冠されたツアーの初日は、まさにその言葉を体現する熱気と興奮に満ちた夜となった。満員御礼の会場には、長年の歩みを支え続けてきた熱狂的ファンはもちろん、今