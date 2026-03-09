ハンジ・フリック監督の交代策が的中し敵地でリズムを奪還スペイン1部FCバルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルは、現地時間3月7日に行われたラ・リーガ第26節のアスレティック・ビルバオ戦に途中出場し、圧巻の決勝ゴールを記録した。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は「サン・マメスを素晴らしいゴールで照らし、バルセロナの勝利を決定づけた」と、敵地での勝ち点3獲得の立役者となった18歳の若き至宝を絶賛