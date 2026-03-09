ユナイテッドの下部組織でプレーする15歳のJJ・ガブリエルイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドの下部組織に所属する15歳のJJ・ガブリエルが、驚異的なパフォーマンスで現地を騒がせている。現地時間に行われたU-18ノッティンガム・フォレスト戦に臨んだユナイテッドU-18は、5-2で快勝を収めた。この試合で鮮烈な2ゴールを挙げた「15歳のワンダーキッド」に対し、英紙「ザ・サン」は「信じられない」と綴り、その才能を