中東情勢の悪化を受け、カタールの首都ドーハから邦人208人が8日（日本時間9日朝）、サウジアラビアの首都リヤドに陸路で到着した。サウジの在留邦人、クウェート、バーレーンからサウジ入りした邦人とともに、日本政府が手配したチャーター機で成田空港に向け出発する見通し。外務省が明らかにした。