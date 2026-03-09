愛犬が大きく口を開けて“とんでもないモノを盗んでいった”様子がXに投稿され、表示回数825万件超え、26万「いいね！」が付く話題となっている（6日午後8時時点）。【写真】「大食いチャンピオン」“とんでもないモノを盗んで”叱られるサボくん飼い主（@namae1nyuryoku）が「キッチンからブロッコリー盗んで怒られる犬」と、愛犬のゴールデンレトリバー・サボくん（オス・推定4歳）の“いたずらっ子”な姿を公開。口を限界ギ