1 Hotelsは、「1 Hotel Tokyo」を3月5日に開業した。東京ワールドゲート赤坂内、赤坂トラストタワーの38階から43階までと1階、地下1階に位置する。客室は3つのペントハウスを含むスイート24室やユニバーサルルーム5室など、全211室を設ける。室内にはプリザーブドモスや再生パレットを使ったアート、地元職人が手がけたインテリア、植物などを備えた。インテリアは、建築・デザインスタジオの「CRÈME（クレム）」が手掛けた。