先の衆院選（2月8日投開票）では、自民大勝の一方で、中道改革連合などリベラル政党が大敗した。リベラルはもう「オワコン」なのか。作家・批評家の物江潤さんは「新規顧客の獲得を考えない限り衰退は続く。衆院選での『＃ママ戦争止めてくるわ』拡散は象徴的な行動だった」という――。■リベラル政党が惨敗したワケ2月8日投開票の衆院選で、自民党は歴史的大勝を果たした。その一方、いわゆるリベラル勢力は惨敗を喫した。このま