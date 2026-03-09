メジャー２年目からの４年間で３度の２ケタ勝利を挙げた岩隈久志 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載26：岩隈久志届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第26回は、シアトル・マリナーズの先発として輝きを見せ