前編：順天堂大・長門俊介監督が振り返る第102回箱根駅伝与えられた役割をしっかりと果たした２区の吉岡大翔photo by AFLO「５強崩し」それが今年、第102回箱根駅伝における順天堂大学の目標だった。予選会は２位通過ながら、本戦前は正直なところそこまで評価は高くなく、５強と言われる青山学院大、駒澤大、中央大、國學院大、早稲田大とは、総合力で少し差があるという評価だった。だが、蓋を開けてみれば総合３位となり、9