世界的ベストセラーSF小説をライアン・ゴズリング主演で映画化した『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、大作映画でよく使用されるグリーンスクリーン（ブルースクリーン）をまったく使用せずに撮影されたという。監督のフィル・ロード＆クリス・ミラーらが語った。 中学の科学教師ライランド・グレース（ライアン・ゴズリング）が、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、