韓国人気ダンサーのHoney Jが魅力的な姿を公開して話題だ。ベトナム・ダナンでのバカンス姿に注目したい。【写真】「性行為じゃん」発言Honey Jのビキニ姿Honey Jはこのほど、自身のインスタグラムに「海を貸し切り」というコメントと、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、グリーンのビキニトップを身にまとい、ダナンの熱い日差しを楽しむ彼女の姿が収められている。特筆すべきは、出産後という事実が信じられないほど引