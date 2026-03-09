突然ですが、「首相」の正式名称知っていますか？現在の首相は、高市早苗！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「首席宰相」でした！首相とは「首席宰相」を省略した言葉です。宰相とは、国の政治や行政をまとめる最高位の政治指導者を意味する言葉で、その中でも最も中心的な立場にある人物を「首席宰相」と呼びました。日本では、正式には「内閣総理大臣」という役職名が使われていますが、日常的な会話や報道では「首相