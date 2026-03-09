彼女に大事にしているモノを壊された！壊された瞬間は、悲しみと怒りから、彼女に強い口調で当たってしまうもの。しかし、このような状況でしっかりと気持ちをコントロールすることで、彼女に好印象を持ってもらえる可能性があります。むしろ、懐の深いところを見せる絶好のタイミングだと心得たいものです。そこで今回は、「大事なモノを壊されたとき、心が広いと思われるリアクション７パターン」を紹介させていただきます。【１