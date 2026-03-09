『What We Can Know』＝関口聡撮影 『What We Can Know』の著者イアン・マキューアンは英国文学の大御所で、書けば世界中のファンが飛びつくという、村上春樹的存在。もう77歳だが、およそ50年前からクオリティーを落とすことなく書き続けている。題材・テーマの幅は広く、新作が出るたびに我々ファンは驚かされる。どちらかといえば純文学作家という位置づけの彼だが、時々SF的作品を書く。ただ、時空のかなたに飛んで