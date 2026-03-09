1945年3月9日から10日にかけ、米軍B29約300機が東京に無差別爆撃を行い、10万人の民間人が犠牲になった東京大空襲。その空襲を指揮した将軍カーチス・ルメイはいかなる戦術思想の持ち主だったのか。大空襲から80年余りたった今、谷光太郎著『カーチス・ルメイ帝都を焼き払った男』(光人社NF文庫)が話題になっている。戦後日本政府から勲章を授与された将軍の生涯を綴った同書から一部抜粋・再構成してお届けする。3月に集中した