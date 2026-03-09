国内観測史上最大規模のマグニチュード9.0。15年前の2011年3月11日、14時46分、東日本を襲った大地震による死者・不明者は約2万2000人におよぶ（2024年3月時点）。失われたのは大切な命だけではない。豊かな海、実りをもたらす田畑、何気ない日常が広がっていた町──ふるさとの景色は一変した。15年という年月は、果たして長かったのか、短かったのか。たとえどれだけ復興が進んでも、戻らないものは多い。報道の数は減ったが、