新年度に向けてスポーツを始めてみたい子どもたちに、競技の楽しさを気軽に感じてもらおうと、神戸のプロスポーツクラブ、ヴィッセル神戸と神戸ストークスがコラボした体験イベントが8日、神戸市内で行われた。このイベント「おためし1DAY教室」は、現年長から小学2年生までの子どもたちを対象に、両クラブのスクールコーチの指導のもと、サッカーとバスケットボールを約40分ずつ体験するというもの。バスケットボールを楽しむ