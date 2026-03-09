実は日本に150万世帯もいる「純金融資産1億円以上5億円未満」の大半は、普通に働く、ごく「普通の人」――１月に刊行した『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社＋α新書）の売れ行きが発売１ヵ月で３刷と好調だ。「普通の人」が富裕層のように億単位の資産を築くための考え方とやり方を解説する一冊。著者の小林義崇さんは国税局で10年あまり相続税の調査に従事し、多額の相続税を払うほどの富裕