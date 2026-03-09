東日本大震災から15年、「週刊ポスト」は被災地を定点撮影して復興の歩みを伝えてきた。そこには故郷を立て直そうと奮闘する人々が、カメラに向けてくれた笑顔が写っている。決して元通りには戻らなくとも、新たな歩みを続ける町と人々の姿から、「復興」とは何かを改めて考えてみたい。【写真】「子どもたちが無事に育ち、巣立っていったことが、何よりの喜びです」2026年2月21日「たろう観光ホテル」を背景に記念撮影をした