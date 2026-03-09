破産にはならないかもしれないが旧統一教会（世界平和統一家庭連合）に対して東京高等裁判所は解散命令を下した。教会の側は解散の取り消しを求めて最高裁判所に特別抗告はできるものの、高裁の判断が出た段階で清算手続きがはじまった。清算人は、判決が出てすぐに教団を訪れ、清算手続きをはじめている。最高裁がどのような判断を下すかが注目されるが、地裁と高裁が同じ判断をしたところからすれば、解散命令が棄却される可能性