今日9日(月)は、日中は晴れ間の広がる所が多いでしょう。低気圧の影響で、西日本の日本海側では、夕方から雨や雪の降る所があり、局地的に雷を伴う見込みです。関東も、夜は所々で雨や雪が降るでしょう。日中は晴れるが夕方以降は雨や雪の所も今日9日(月)は、日中は晴れ間の広がる所が多いでしょう。九州から東北南部では、スギ花粉が大量に飛散する見込みです。外出時は、マスクや眼鏡などでしっかり対策をなさってください。