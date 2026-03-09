◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国１２―１オランダ＝７回コールド（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）優勝候補のドミニカ共和国がゲレロ（ブルージェイズ）、ソト（メッツ）らの４本塁打すべて走者を置いた場面で飛びだす効果的な一発攻勢でオランダに１２―１でコールド勝ちした。試合後、ゲレロとソトが会見に臨んだ。―あなた（ソト）にとってＷＢＣでの初ホームランだったが、試合（コールドゲーム）を締