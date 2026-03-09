米国とイスラエルが共同でイラン全土の都市と軍事拠点1000か所以上を2月28日に攻撃し、イランの最高指導者のハメネイ師を殺害した。トランプ米大統領は何を考え、どう動こうとしているのか。そしてそれは世界に、日本に何をもたらすのか。外交ジャーナリスト・作家の手嶋龍一氏が緊急レポートする。【前後編の前編】【写真】イラン攻撃の深層を分析した外交ジャーナリスト・作家の手嶋龍一氏自在に米軍を動かすことに取り憑かれ