きょう9日（月）は全国的に変わりやすい空でしょう。上空に寒気が居座るため、昼間も空気が冷たく感じられそうです。午後は西日本の日本海側で雨や雪の降る所が多く、雷を伴う所もあるでしょう。夜は関東でもにわか雨・にわか雪がありそうです。■きょう9日（月）の天気の移り変わり朝は北日本の日本海側で雪の所もありますが、東日本・西日本は概ね晴れるでしょう。昼過ぎも天気の傾向は変わらない見込みです。夜になると、西日本