親元を離れて暮らす学生の生活実態を、正確に把握することは容易ではありません。「しっかりやっている」と信じた先にあるのは、想像しなかった現実。ある父子のケースをみていきます。長男からの深夜の不在着信…気に留めていなかったが地方在住の会社員、田中正樹さん（49歳・仮名）は地元の中堅企業に勤務し、月収は約47万円ほど。妻と高校生の次男との3人暮らしで、住宅ローンと次男の教育費を抱えています。都内の私立大学2年