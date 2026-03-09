退職金と貯金合わせて3,500万円、夫婦で月30万円の年金を受給し、金銭的な不安なく憧れの「地方移住」を果たした景色さん夫婦（仮名）。しかし、車の免許を持たない妻にとって、自然豊かな環境は想像以上のストレスでした。買い物にも自由に行けず孤独を深めるなか、地方特有のインフラ問題が牙を剥き、ついに妻が絶望。「私だけでも東京に帰ります」と熟年離婚の危機にまで発展し、夢の老後生活が崩れた60代夫婦の事例を紹介しま