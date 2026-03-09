「もうすぐ帰るからね〜」【写真】「これ何！？」 カメラにちょいちょいする瞬間見守りカメラに映し出された、留守番中の愛猫の姿が話題になっています。写っているのは、茶白猫の「もずく」くん（生後7カ月・男の子）。飼い主さんが仕事中、自宅に設置している見守りカメラを確認すると--そこには、キャビネットの上に乗り、小さなカメラの前に鎮座するもずくくんの姿がありました。そっと手を伸ばす様子や、不思議そうにカメラを