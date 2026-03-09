＜プエルトリコオープン 最終日◇8日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）のプエルトリコで行われた米国男子ツアーは最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見トータル12アンダーの単独首位で迎えた24歳のリッキー・カスティロ（米国）が1イーグル・3バーディの「67」をマーク。トータル17アンダーでツアーがツ優