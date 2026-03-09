＜アスタラ・チリクラシック最終日◇8日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼14位タイで迎えた石川遼は、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル8アンダーでフィニッシュ。今年5試合目となるが、今季自身最上位となる26位タイで4日間を終えた。ちなみに、米下部ツアーでの自身