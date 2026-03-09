スリッパをはくと脚が太くなる 歩き方が悪くなりすり足＆前傾姿勢に スリッパは足先を温めてくれるので、家ではく習慣がある人も多いでしょう。しかし、スリッパをはくことは、足にとって百害あって一利なし。足が痛くなったり、足の病気を悪化させたり、さらには脚が太くなる原因にもなります。 単にスリッパをはくだけで、どうして足に悪影響が及ぶのか。その理由は、歩き方が悪くなるからです。スリッパは「つっかけ」と