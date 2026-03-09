プロ野球ファームが１４日に開幕する。中地区・ハヤテベンチャーズ静岡に新加入した広沢新太郎外野手（２４）が楽しみな存在だ。大分Ｂ―リングス（九州アジアリーグ）時代の２０２１年に当時ソフトバンクの千賀滉大投手（３３）＝メッツ＝から３打数３安打を放ち、一躍、注目を集めた。５０メートル５秒８の俊足と巧打でＮＰＢスカウトに猛アピールする。今でもマニアの間では語り草になっている。「お化けフォーク」の異名を