◇静岡県知事杯プロ・社会人・大学対抗戦決勝ヤマハ２―１ハヤテ最終日（８日・ちゅ〜るスタジアム清水）静岡県知事杯プロ・社会人・大学対抗戦は８日、ちゅ〜るスタジアム清水で準決勝、決勝が行われた。７イニング制の大会でハヤテ（プロ野球ファーム・中地区）はヤマハ（社会人野球）と決勝で対戦し、１−２で敗れた。ハヤテの４番・今村龍之介一塁手（２４）が敢闘賞に選ばれた。今村は準決勝の東海大静岡戦でサヨナ