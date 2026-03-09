◇静岡県知事杯プロ・社会人・大学対抗戦決勝ヤマハ２―１ハヤテ最終日（８日・ちゅ〜るスタジアム清水）静岡県知事杯プロ・社会人・大学対抗戦は８日、ちゅ〜るスタジアム清水で準決勝、決勝が行われた。７イニング制の大会で準決勝で静岡産業大に大勝したヤマハ（社会人野球）は決勝でハヤテ（プロ野球ファーム・中地区）と対戦。同点の５回２死二塁から３番・相羽寛太遊撃手（２３）が、決勝の中前適時打を放ち、２―１