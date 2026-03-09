豪州3年債利回り急上昇、2011年来高水準インフレ加速懸念 豪州の債券は大幅下落して始まり利回りが急上昇している。 3年債利回りは4.52%台に乗せ2011年7月以来の高水準を記録。10年債利回りは4.92%台に上昇、2023年11月以来の高水準。