朝のドル円は１５８円１０銭前後、イラン紛争長期化懸念でドル買い優勢＝東京為替 週明けのドル円は１５８円１０銭前後での推移。先週末は１５８円０９銭まで一時上昇。週末を前にしたポジション調整に１５７円台後半まで落として週の取引を終えた。週末にイランの次期最高指導者に前最高指導者ハメネイ氏の次男で反米保守強硬派のモジタバ氏を選出と報じられたことで、紛争長期化懸念が広がった。 USDJPY158.10