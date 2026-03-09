高校野球対外試合解禁から２日目の８日、２０２４年夏の甲子園出場校である掛川西は、今春センバツ出場校の北照（北海道）とダブルヘッダー方式で練習試合を行い、１試合目を６―３で勝利した。先発したエースの古岡都暉（とき）投手（３年）は２回を無失点。１９９８年夏の甲子園決勝で松坂大輔さん（当時・横浜）と投げ合い準優勝した京都成章の左腕エース・古岡基紀さんを父に持つ右腕が、高校最後の夏の活躍へ期待を抱かせた