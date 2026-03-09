第５６回静岡県中学選抜大会の決勝が８日、島田球場（静岡・島田）で行われ、浜松開誠館が入野との「浜松対決」を３―１で制して初優勝した。開誠館は３回無死満塁で４番・小林夢瑞絆（ゆずき、２年）が左前打を放ち２点を先制。１点差に迫られた６回に敵失で加点すると、エースの山田雅仁（２年）が入野打線を５安打１点に抑えて完投した。２点リードの最終回に２安打を許し、２死ながら二、三塁のピンチ。ここでマウンドの山