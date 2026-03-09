ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが９日、進行を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナが「宇賀神アナウンサーは今週お休みです」と告知したが休む理由の説明はなかった。その後別の時間帯で安住アナは「宇賀神アナウンサーは今週冬休みです」と発表した。