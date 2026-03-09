◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾5―4韓国（2026年3月8日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表の主将・陳傑憲（チン・ケツケン）外野手が9日までに自身のインスタグラムを更新。感謝の言葉を並べた。台湾は負けたら1次ラウンド敗退が決まる“背水の陣”で8日に韓国と対戦。3度のリードを追いつかれ、タイブレークにもつれ込んだ10回だった。無死二塁から始まる場面で、二塁走者ギリギラウの代走