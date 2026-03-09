フェイエノールトの上田綺世（ゲッティ＝共同）サッカーのオランダ1部リーグで8日、フェイエノールトの上田綺世が敵地のNACブレダ戦で2得点し、後半41分に退いた。リーグ戦で昨年12月以来のゴールで、今季20得点とした。同僚の渡辺剛はフル出場。試合は3―3で引き分けた。（共同）