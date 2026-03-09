マクドナルドは、2026年3月9日から22日までの14日間限定で、お得な価格で人気メニューを楽しめる「トクニナルド」キャンペーンを実施します。第二弾となる今回は「マックフライポテト」のMサイズ・Lサイズが、特別価格250円で販売されます。MもLも250円に キャンペーン期間中は、「マックフライポテト」のMサイズ・Lサイズが、どちらも250円で購入できます。通常価格は店舗によって異なりますが、Mサイズが350円〜、Lサイズが400円