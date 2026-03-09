映画『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日より日本でも公開された。2024年公開の『ウィキッド ふたりの魔女』に続く後編である。2部作の映画は、ミュージカル『ウィキッド』（2003年初演）の内容に基づいている。有名な童話『オズの魔法使い』（ライアン・フランク・ボーム作）に登場した魔女たちにどんな事情があったかを掘り起こす前日談だ。 参考：映画『ウィキッド』原作には下ネタや暴力もーー運