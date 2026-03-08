認知症は高齢者だけの病気ではなく、65歳以下の方でも認知症になるリスクはあります。若くして発症する「若年性認知症」は、生活習慣を見直すことで予防が可能です。今回は介護福祉士の青木さんに若年性認知症の予防・対策方法について解説していただきました。 監修介護福祉士：青木 崇（介護福祉士） 大学卒業後、5年間ECショップ運営に携わる。その後介護の仕事に興味を持ち転職、現場で働きながら介護福祉士を取得し、障