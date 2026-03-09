セリエA 25/26の第28節 ＡＣミランとインテル・ミラノの試合が、3月9日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、アンジュ・ボニー（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名