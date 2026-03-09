路上生活者が横になれないよう仕切りを設けた、いわゆる「排除ベンチ」。そこに座っていたホームレスの女性が暴行を受け、命を落とした。現場に残されていたのは、食品のゴミと電源の切れた携帯電話。報道だけでは見えてこない、彼女の日常の断片がそこにはあった。遺留品が語る、女性の声とは何か。※本稿は、奥田知志『わたしがいる あなたがいる なんとかなる「希望のまち」のつくりかた』（西日本新聞社）の一部を抜粋・編集し