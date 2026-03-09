セリエA第28節が8日に行われ、ミランとインテルが対戦した。勝ち点10差も2位のミラン（勝ち点57）と首位のインテル（勝ち点67）という頂上決戦の形となった今季2度目のミラノ・ダービー。前節、クレモネーゼ相手の勝利で2試合ぶりの白星を挙げたミランはシーズンダブルを狙うホーム開催のダービーで先発1人を変更。ダヴィデ・バルテサーギに代えてペルビス・エストゥピニャンを左ウイングバックに起用した。一方、前回のダ