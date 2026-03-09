札幌・豊平警察署は2026年3月8日、窃盗の疑いで、札幌市白石区に住む運送業の男（33）を逮捕しました。男は2025年9月14日午後11時ごろから15日午後1時40分ごろまでの間、札幌市豊平区の住宅で20代女性の指輪1個（時価18万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2025年10月17日、女性が警察署に来署し「同棲していた彼氏に指輪を盗まれた」と被害申告したことで事件が発覚しました。警察は捜査のなかで、指輪が