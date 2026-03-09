香港メディアの香港01は7日、日中関係は以前のような状態には戻れず、11月に中国・深センで開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が再出発の数少ない契機だとする専門家の見解を紹介した。記事によると、中国・上海の復旦大学国際問題研究院は6日に記者会見を開き、2025年の日中関係に関する報告書を発表した。報告書は、日中関係について、石破首相が辞任し、高市政権が発足した後、実利的で安定的な段階から後退し