◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3豪州（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアに4―3で勝利した。「4番・左翼」で出場した吉田正尚外野手（レッドソックス）が0―1の7回に逆転2点本塁打を放った。通算3勝0敗でC組1位が確定。試合前の時点で進出が決定していた準々決勝へ大きな弾みをつけた。世